Согласно прогнозу Евразийского банка развития (ЕАБР), мировая экономика в 2026 году немного замедлит рост по сравнению с динамикой 2024-2025 годов.

Как передает корреспондент Report из Алматы, об этом заявил заместитель председателя правления, главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров на презентации доклада "Макроэкономический прогноз на 2026–2028 гг.".

"Рост сохранится, но будет более умеренным. Во многом это связано с адаптацией к новым правилам игры, прежде всего к торговым барьерам и тарифам. Экономика США, по нашим оценкам, увеличится примерно на 1,6%, еврозоны - порядка на 1%. Китай, как и прежде, останется главным "мотором" глобального роста: экономика страны может прибавить 4,6%", - заявил Е. Винокуров.

По мнению аналитиков ЕАБР, инфляция в США и еврозоне останется выше целевых уровней в 2026-2028 годах. При этом динамика процентных ставок будет различаться: в США снижение потребительских цен будет идти медленно из-за роста издержек на фоне тарифных конфликтов, тогда как ЕЦБ, по прогнозу ЕАБР, завершил цикл снижения ставок в 2025 году и начнет их постепенное повышение в 2026-2027 годах.