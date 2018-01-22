Джон Уильямс: ФРС может увеличить учетную ставку 4 раза в этом году

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Темпы экономического роста могут превысить мои ожидания". Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал в интервью газете USA Today глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс.

С. Уильямс отметил, что основные риски для экономики впервые резко снизились после рецессии: "Я не беспокоюсь, что экономика замедлится, как это было несколько лет назад".

"Вероятность того, что члены ФРС повысят ставку 4 раза в этом году, но выше вероятность повышения в три раза", - добавил Уильямс.

Напомним, что следующее заседание ФРС состоится 30-31 января. Аналитики не прогнозируют повышения ставки на этом заседании. В последний раз ФРС повысила учетную ставку 13-14 декабря на 0,25 процентных пункта, до коридора 1,25-1,50%.