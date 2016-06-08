​Два закрытых азербайджанских банка намерены обратиться в Верховный суд

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ ОАО Atrabank и ОАО Кавказский банк развития, лицензия которых была аннулирована Центробанком Азербайджана (ЦБА), намерены обратиться в Верховный суд для возобновления деятельности.

Об этом сообщил Report директор юридического департамента Atrabank Шахин Нагиев.

Напомним, что указанные банки пытаются вернуться на рынок при условии консолидации. Для этого они обратились в Бакинский административно-экономический суд №1. Суд вынес решение в пользу банков. После чего ЦБА подал апелляционную жалобу на решение суда. Бакинский апелляционный суд 10 мая удовлетворил иск ЦБА.

По словам Ш.Нагиева, они уже получили распоряжение Апелляционного суда и подадут кассационную жалобу в Верховный суд: "Это наша последняя попытка, так как решение Верховного суда вступает в силу незамедлительно. Этим делом займется адвокат из Коллегии адвокатов".

Напомним, что решением правления Центробанка Азербайджана 27 января 2016 года аннулированы лицензий ОАО Atrabank и ОАО Кавказский банк развития вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления.

После аннулирования лицензий банки подписали протокол намерений о консолидации. В консолидации ожидалось участие и Gunaybank, который вскоре выразил намерение продолжить независимую деятельность.