Дотации для Бакметрополитена в 2026 году предполагается увеличить почти в 1,5 раза

В госбюджете Азербайджана на 2026 год предусмотрена дотация для Бакинского метрополитена в размере 40 млн манатов, что на 12,3 млн манатов или на 44,6% больше по сравнению с 2025 годом.

Как сообщает Report, такой объем указан в материалах, включенных в бюджетный пакет на 2026 год, который представлен в Милли Меджлис.

Целью выделения дотация является покрытие убытков метрополитена в связи с тем, что текущие тарифы на пассажирские перевозки ниже их себестоимости.