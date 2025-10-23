Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Дотации для Бакметрополитена в 2026 году предполагается увеличить почти в 1,5 раза

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 15:22
    Дотации для Бакметрополитена в 2026 году предполагается увеличить почти в 1,5 раза

    В госбюджете Азербайджана на 2026 год предусмотрена дотация для Бакинского метрополитена в размере 40 млн манатов, что на 12,3 млн манатов или на 44,6% больше по сравнению с 2025 годом.

    Как сообщает Report, такой объем указан в материалах, включенных в бюджетный пакет на 2026 год, который представлен в Милли Меджлис.

    Целью выделения дотация является покрытие убытков метрополитена в связи с тем, что текущие тарифы на пассажирские перевозки ниже их себестоимости.

    Лента новостей