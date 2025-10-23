İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Bakı metrosuna dotasiya 45 %-ə yaxın artırıla bilər

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 14:53
    Bakı metrosuna dotasiya 45 %-ə yaxın artırıla bilər

    2026-cı ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsində "Bakı Metropoliteni" QSC-yə 40 milyon manat dotasiya ayrılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, bu, 2025-ci illə müqayisədə 12,3 milyon manat və yaxud 44,6 % çoxdur.

    Məqsəd sərnişindaşıma xidməti tarifinin maya dəyərindən aşağı olması nəticəsində yaranmış zərərin örtülməsidir.

    Bakı metrosu Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    14:57

    "Azəristiliktəchizat" satdığı istiliyə görə yığımların həcmini açıqlayıb

    Energetika
    14:54

    Ermənistanın əsirliyində olmuş zərərçəkmiş: "Ruletka" oynayıb əsir yoldaşımı qətlə yetirdilər

    Hadisə
    14:54

    Epizootik vəziyyətlə bağlı tətbiq olunan bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb

    Sağlamlıq
    14:53

    Bakı metrosuna dotasiya 45 %-ə yaxın artırıla bilər

    Maliyyə
    14:52

    Azərbaycan və Ermənistanın İtaliyadakı səfirləri "Sülh mümkündür" adlı müzakirədə iştirak ediblər

    Region
    14:50

    Növbəti il təhsil xərclərinə 5015,9 milyon manat ayrılması planlaşdırılır

    Elm və təhsil
    14:50

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu gələn il büdcədən 100 milyon manat alacaq

    Maliyyə
    14:44

    Gələn ildən Laçına müntəzəm uçuşlara başlanıla bilər

    İnfrastruktur
    14:37

    I Liqada ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti