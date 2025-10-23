Bakı metrosuna dotasiya 45 %-ə yaxın artırıla bilər
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2025
- 14:53
2026-cı ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsində "Bakı Metropoliteni" QSC-yə 40 milyon manat dotasiya ayrılması nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, bu, 2025-ci illə müqayisədə 12,3 milyon manat və yaxud 44,6 % çoxdur.
Məqsəd sərnişindaşıma xidməti tarifinin maya dəyərindən aşağı olması nəticəsində yaranmış zərərin örtülməsidir.
