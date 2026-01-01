İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 01 yanvar, 2026
    • 17:41
    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişsiz olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yanvarın 2-də Abşeron yarımadasında küləkli və yağıntılı hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir.

