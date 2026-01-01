Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq
Sağlamlıq
- 01 yanvar, 2026
- 17:41
Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişsiz olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yanvarın 2-də Abşeron yarımadasında küləkli və yağıntılı hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir.
Son xəbərlər
17:58
Pakistanla Hindistan nüvə obyektləri və mülki məhbus siyahılarını bir-biri ilə paylaşıbDigər ölkələr
17:41
Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaqSağlamlıq
17:23
Qabon yığmasının fəaliyyəti dayandırılıb, məşhur futbolçusu heyətdən uzaqlaşdırılıbFutbol
17:17
Ukrayna səfiri Azərbaycana 2025-ci ildəki dəstəyə görə təşəkkür edibXarici siyasət
17:12
Hakan Fidan Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının Katibi ilə görüşübRegion
17:09
Ötən il Ukraynada müharibə nəticəsində 12 azərbaycanlı həlak olub, 6-sı yaralanıbXarici siyasət
17:00
Amerikadan Azərbaycana turist axını 3 % azalıbTurizm
16:55
Azərbaycan XİN İsveçrəyə başsağlığı veribXarici siyasət
16:54