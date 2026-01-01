Завтра погода в Азербайджане будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
Здоровье
- 01 января, 2026
- 18:04
Погода в Азербайджане 2 января будет преимущественно неблагоприятной для метеочувствительных людей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Отмечается, что завтра на Абшеронском полуострове ожидается дождливая и ветреная погода, преимущественно неблагоприятная для метеочувствительных людей.
Последние новости
18:39
"Челси" уволил главного тренера МарескуФутбол
18:34
По инициативе Лейлы Алиевой проведены праздничные мероприятия в детских приютахСоциальная защита
18:24
Пакистан и Индия обменялись списками ядерных объектов и заключенныхДругие страны
18:23
В ряде горных районов Азербайджана на дорогах ожидается гололедИнфраструктура
18:14
Фото
В социальном учреждении для пожилых людей организован новогодний столСоциальная защита
18:04
Завтра погода в Азербайджане будет неблагоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
17:47
В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человекВ регионе
17:42
Поток туристов из Америки в Азербайджан снизился на 3%Туризм
17:27