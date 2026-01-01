Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Завтра погода в Азербайджане будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    • 01 января, 2026
    • 18:04
    Погода в Азербайджане 2 января будет преимущественно неблагоприятной для метеочувствительных людей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Отмечается, что завтра на Абшеронском полуострове ожидается дождливая и ветреная погода, преимущественно неблагоприятная для метеочувствительных людей.

