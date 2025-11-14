Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Баку обсудили создание Совета аудиторов тюркоязычных стран

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 17:43
    В Баку обсудили создание Совета аудиторов тюркоязычных стран

    В Баку на встрече с участием делегаций Азербайджана, Турции и Казахстана было достигнуто предварительное соглашение о создании Совета аудиторов тюркского мира.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату аудиторов.

    Согласно информации, состоялась деловая встреча между делегациями Палаты аудиторов, Организации общественного надзора, бухгалтерских и аудиторских стандартов Турции (KGK) и Палаты аудиторов Казахстана.

    Целью встречи было обсуждение возможностей сотрудничества в сфере аудита и бухгалтерского учета, контроля качества аудита, борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма и недобросовестной конкуренцией, сертификации аудиторов, а также оценка вопросов создания единого объединения аудиторских и бухгалтерских организаций тюркоязычных государств.

    На встрече приняли участие председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов, второй председатель KGK Хайреттин Курт, заместитель председателя Мурат Юнлю, начальник отдела Мехмет Ширин, исполнительный директор Палаты аудиторов Казахстана Акан Арыстан, а также руководящий состав Палаты аудиторов Азербайджана.

    Стороны достигли предварительной договоренности о создании рабочей группы для учреждения Совета аудиторов тюркского мира, а также о разработке целей и структуры совета.

