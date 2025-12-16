Компания Кушнера на фоне скандала отказалась от строительства отеля в Белграде

Компания Affinity Partners, принадлежащая зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, на фоне разгоревшегося скандала отказалась от участия в строительстве отеля на месте исторического здания в столице Сербии Белграде.

Как передает Report, об этом сообщает портал N1 со ссылкой на представителя Affinity Partners.

"Наше видение проекта в Белграде заключалось в создании элегантного и вдохновляющего дизайна, который бы отражал прогресс Сербии. Поскольку крупные проекты должны объединять, а не разделять общество, и из уважения к гражданам Сербии и городу Белграду, на данном этапе мы отзываем нашу заявку и отказываемся от дальнейшего участия", - цитирует портал заявление представителя компании.

Издание подчеркивает, что такое решение было принято на фоне выдвижения обвинений в отношении ключевых государственных чиновников, вовлеченных в реализацию проекта, а также массового общественного недовольства в Сербии.

"Проект строительства "трамповского" отеля и дело о здании "Генштаба" (является объектом исторического наследия - ред.) вызвали широкий резонанс и многочисленные споры как в Сербии, так и за ее пределами", - отмечает портал.

Ранее сообщалось, что прокуратура по борьбе с организованной преступностью Сербии выдвинула обвинительный акт против министра культуры страны Николы Селаковича по делу о злоупотреблении служебным положением и фальсификации документов. Поводом стало лишение комплекса зданий Генштаба в центре Белграда статуса объекта культурного наследия. Это решение, открыло доступ для спорного инвестиционного проекта, который вызвал резкую реакцию гражданского общества Сербии.