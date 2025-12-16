Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Компания Кушнера на фоне скандала отказалась от строительства отеля в Белграде

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 14:52
    Компания Кушнера на фоне скандала отказалась от строительства отеля в Белграде

    Компания Affinity Partners, принадлежащая зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, на фоне разгоревшегося скандала отказалась от участия в строительстве отеля на месте исторического здания в столице Сербии Белграде.

    Как передает Report, об этом сообщает портал N1 со ссылкой на представителя Affinity Partners.

    "Наше видение проекта в Белграде заключалось в создании элегантного и вдохновляющего дизайна, который бы отражал прогресс Сербии. Поскольку крупные проекты должны объединять, а не разделять общество, и из уважения к гражданам Сербии и городу Белграду, на данном этапе мы отзываем нашу заявку и отказываемся от дальнейшего участия", - цитирует портал заявление представителя компании.

    Издание подчеркивает, что такое решение было принято на фоне выдвижения обвинений в отношении ключевых государственных чиновников, вовлеченных в реализацию проекта, а также массового общественного недовольства в Сербии.

    "Проект строительства "трамповского" отеля и дело о здании "Генштаба" (является объектом исторического наследия - ред.) вызвали широкий резонанс и многочисленные споры как в Сербии, так и за ее пределами", - отмечает портал.

    Ранее сообщалось, что прокуратура по борьбе с организованной преступностью Сербии выдвинула обвинительный акт против министра культуры страны Николы Селаковича по делу о злоупотреблении служебным положением и фальсификации документов. Поводом стало лишение комплекса зданий Генштаба в центре Белграда статуса объекта культурного наследия. Это решение, открыло доступ для спорного инвестиционного проекта, который вызвал резкую реакцию гражданского общества Сербии.

    Сербия Белград объект культурного наследия Джаред Кушнер Affinity Partners Никола Селакович отель проект

    Последние новости

    15:08

    В Азербайджане вводится запрет на электронные сигареты

    Милли Меджлис
    15:06

    Умер актер Мартин Грелис

    Другие страны
    15:02
    Фото

    Переселившимся в село Сос семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:02
    Фото

    Детсад в селе Махрузлу, строящийся при поддержке Астраханской области, откроется весной 2026 года

    Карабах
    14:52

    Проект решения об амнистии рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    14:52

    Компания Кушнера на фоне скандала отказалась от строительства отеля в Белграде

    Другие страны
    14:45

    В Хатаинском районе задержан мужчина, пытавшийся продать 480 коробок пиротехники

    Происшествия
    14:44
    Фото

    Национальные антидопинговые агентства Азербайджана и Австрии подписали Меморандум

    Индивидуальные
    14:43
    Фото

    В Азербайджане уничтожили партию российских БАДов из-за несоответствия составу

    Здоровье
    Лента новостей