Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Минкультуры Сербии обвиняют в незаконном лишении здания Генштаба статуса "культурного наследия"

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 17:33
    Минкультуры Сербии обвиняют в незаконном лишении здания Генштаба статуса культурного наследия

    Прокуратура по борьбе с организованной преступностью обвинила министра культуры Сербии Никола Селаковича в злоупотреблении служебным положением и фальсификации официальных документов.

    Как передает Report со ссылкой на сербские СМИ, об этом говорится в материалах прокуратуры.

    Обвинения также выдвинуты против госсекретаря Министерства культуры Славицы Елаче, исполняющего обязанности директора Республиканского института охраны памятников культуры Горана Васича, а также и.о. директора белградского Института охраны памятников культуры Александра Ивановича.

    По информации надзорного органа, поводом для возбуждения уголовного дела стало решение о лишении зданий комплекса Генштаба ВС Сербии в центре Белграда статуса "объект культурного наследия".

    На месте этих строений, пострадавших в ходе бомбардировок НАТО в 1999 году, планируется возведение элитного комплекса инвестиционной компанией Affinity Partners, принадлежащей Джареду Кушнеру - зятю президента США Дональда Трампа.

    СМИ отмечают, что Селакович был допрошен прокуратурой 4 декабря. После дачи показаний он выступил с резкими заявлениями, обвинив прокуратуру в действиях в интересах третьих государств и против действующих властей в Сербии.

    Никола Селакович Сербия прокуратура обвинения исторические памятники объект культурного наследия Белград Джаред Кушнер

    Последние новости

    18:42
    Фото

    В Белом доме назвали продуктивными переговоры с Зеленским в Берлине - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:37

    Азер Бадамов: Инициатива амнистии показывает, что в центре политики Ильхама Алиева — интересы граждан

    Внутренняя политика
    18:35
    Фото

    Зеленский и Штайнмайер обсудили усилия по достижению мира

    Другие страны
    18:32

    Посол США: Турция является важным элементом видения маршрута TRIPP

    В регионе
    18:29
    Фото

    Бюджет Нахчывана на 2026 год принят в I чтении

    Финансы
    18:18

    В Сумгайыте 19-летняя девушка отравилась угарным газом

    Происшествия
    18:17

    Объявлен второй инвестиционный конкурс по землям на освобожденных территориях

    АПК
    18:16

    Тобиас Лоренцсон: НАТО и Азербайджан продолжат в 2026 году активный диалог

    Внешняя политика
    18:14

    За первые 10 месяцев общий доход TƏBİB составил более 1 млрд манатов

    Здоровье
    Лента новостей