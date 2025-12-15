Минкультуры Сербии обвиняют в незаконном лишении здания Генштаба статуса "культурного наследия"

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью обвинила министра культуры Сербии Никола Селаковича в злоупотреблении служебным положением и фальсификации официальных документов.

Как передает Report со ссылкой на сербские СМИ, об этом говорится в материалах прокуратуры.

Обвинения также выдвинуты против госсекретаря Министерства культуры Славицы Елаче, исполняющего обязанности директора Республиканского института охраны памятников культуры Горана Васича, а также и.о. директора белградского Института охраны памятников культуры Александра Ивановича.

По информации надзорного органа, поводом для возбуждения уголовного дела стало решение о лишении зданий комплекса Генштаба ВС Сербии в центре Белграда статуса "объект культурного наследия".

На месте этих строений, пострадавших в ходе бомбардировок НАТО в 1999 году, планируется возведение элитного комплекса инвестиционной компанией Affinity Partners, принадлежащей Джареду Кушнеру - зятю президента США Дональда Трампа.

СМИ отмечают, что Селакович был допрошен прокуратурой 4 декабря. После дачи показаний он выступил с резкими заявлениями, обвинив прокуратуру в действиях в интересах третьих государств и против действующих властей в Сербии.