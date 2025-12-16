Вернувшимся в Тезебина и Сейидбейли семьям вручены ключи от квартир
Внутренняя политика
- 16 декабря, 2025
- 14:25
В Ходжалы состоялась торжественная церемония вручения ключей семьям, которые будут проживать в селах Тезебине и Сейидбейли.
Как передает корреспондент Report из Ходжалы, церемония прошла при участии сотрудников специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
После завершения официальной части и вручения ключей от новых жилищ, семьи отправились в села Тезебине и Сейидбейли.
В село Сейидбейли с нынешней группой переселенцев вернулись уже 48 семей общей численностью 168 человек.
