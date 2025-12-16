Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Эксперт: Визит Ильхама Алиева в Словакию усиливает позиции Азербайджана в Центральной Европе

    Внешняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 14:19
    Эксперт: Визит Ильхама Алиева в Словакию усиливает позиции Азербайджана в Центральной Европе

    Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Братиславу открывает конкретные экономические возможности и может стать важным шагом в развитии энергетического сотрудничества с Центральной Европой.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил словацкий эксперт в сфере энергетики Владислав Антипин.

    По его словам, ключевое внимание в ходе переговоров было уделено поставкам азербайджанского природного газа объемом до 1–2 млрд кубометров в год, что способно существенно повысить уровень диверсификации энергоснабжения Словакии и обеспечить ценовую стабильность для промышленного сектора.

    "Помимо газа, визит открыл возможности для более широкого экономического взаимодействия, включая инвестиции в энергетическую инфраструктуру, возобновляемые источники энергии, водородные технологии и модернизацию промышленности. В среднесрочной перспективе речь может идти о проектах на сотни миллионов евро", - отметил эксперт.

    Антипин подчеркнул, что для Словакии это означает укрепление энергетической безопасности, повышение конкурентоспособности промышленности и появление новых экспортных возможностей.

    "Для Азербайджана же визит укрепляет его роль надежного экономического и энергетического партнера Европейского союза и усиливает присутствие страны на рынках Центральной Европы. В целом поездка создала основу для трансформации политического диалога в измеримые экономические результаты", - добавил он.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Словакия Владислав Антипин Европа энергетическое сотрудничество Визит Ильхама Алиева в Братиславу
    Ekspert: Slovakiyaya qaz ixracı Azərbaycanın Aİ-nin etibarlı enerji tərəfdaşı kimi rolunu möhkəmləndirir
    Expert: Ilham Aliyev's Bratislava visit opens concrete economic opportunities

    Последние новости

    14:44
    Фото

    Национальные антидопинговые агентства Азербайджана и Австрии подписали Меморандум

    Индивидуальные
    14:43
    Фото

    В Азербайджане уничтожили партию российских БАДов из-за несоответствия составу

    Здоровье
    14:38

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    14:34
    Видео

    В Верховной раде Украины произошла потасовка, заседание отложено

    Другие страны
    14:25
    Фото

    Вернувшимся в Тезебина и Сейидбейли семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:19

    Эксперт: Визит Ильхама Алиева в Словакию усиливает позиции Азербайджана в Центральной Европе

    Внешняя политика
    14:13

    Нидерланды разместят у себя Международную комиссию по рассмотрению претензий Украины

    Другие страны
    14:10

    Министр Пакистана: Открытие банковских офисов упростит торговые расчеты с Азербайджаном

    Финансы
    14:05

    Страны-импортеры азербайджанской нефти - СПИСОК

    Энергетика
    Лента новостей