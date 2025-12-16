Эксперт: Визит Ильхама Алиева в Словакию усиливает позиции Азербайджана в Центральной Европе

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Братиславу открывает конкретные экономические возможности и может стать важным шагом в развитии энергетического сотрудничества с Центральной Европой.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил словацкий эксперт в сфере энергетики Владислав Антипин.

По его словам, ключевое внимание в ходе переговоров было уделено поставкам азербайджанского природного газа объемом до 1–2 млрд кубометров в год, что способно существенно повысить уровень диверсификации энергоснабжения Словакии и обеспечить ценовую стабильность для промышленного сектора.

"Помимо газа, визит открыл возможности для более широкого экономического взаимодействия, включая инвестиции в энергетическую инфраструктуру, возобновляемые источники энергии, водородные технологии и модернизацию промышленности. В среднесрочной перспективе речь может идти о проектах на сотни миллионов евро", - отметил эксперт.

Антипин подчеркнул, что для Словакии это означает укрепление энергетической безопасности, повышение конкурентоспособности промышленности и появление новых экспортных возможностей.

"Для Азербайджана же визит укрепляет его роль надежного экономического и энергетического партнера Европейского союза и усиливает присутствие страны на рынках Центральной Европы. В целом поездка создала основу для трансформации политического диалога в измеримые экономические результаты", - добавил он.