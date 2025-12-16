В Азербайджане уничтожили партию российских БАДов из-за несоответствия составу

В 10 тыс. биологически активных пищевых добавках "Глицин Биокор с витаминами В1 и В6", импортированных в Азербайджан ООО Nord Star Pharma из России, выявлено несоответствие требованиям.

Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), в продукции было зафиксировано содержание витамина В1 ниже установленной нормы.

В связи с этим партия добавок была уничтожена.