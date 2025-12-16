В Азербайджане уничтожили партию российских БАДов из-за несоответствия составу
Здоровье
- 16 декабря, 2025
- 14:43
В 10 тыс. биологически активных пищевых добавках "Глицин Биокор с витаминами В1 и В6", импортированных в Азербайджан ООО Nord Star Pharma из России, выявлено несоответствие требованиям.
Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), в продукции было зафиксировано содержание витамина В1 ниже установленной нормы.
В связи с этим партия добавок была уничтожена.
Последние новости
15:08
В Азербайджане вводится запрет на электронные сигаретыМилли Меджлис
15:06
Умер актер Мартин ГрелисДругие страны
15:02
Фото
Переселившимся в село Сос семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:02
Фото
Детсад в селе Махрузлу, строящийся при поддержке Астраханской области, откроется весной 2026 годаКарабах
14:52
Проект решения об амнистии рекомендован на пленарное заседание Милли МеджлисаМилли Меджлис
14:52
Компания Кушнера на фоне скандала отказалась от строительства отеля в БелградеДругие страны
14:45
В Хатаинском районе задержан мужчина, пытавшийся продать 480 коробок пиротехникиПроисшествия
14:44
Фото
Национальные антидопинговые агентства Азербайджана и Австрии подписали МеморандумИндивидуальные
14:43
Фото