Rusiyadan Azərbaycana gətirilən 10 min bioloji aktiv qida məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 16 dekabr, 2025
- 14:24
"Nord Star Pharma" MMC-nin Rusiyadan idxal etdiyi 10 min "Qlisin Biokor" B1 və B6 vitaminləri ilə" əmtəə nişanlı bioloji aktiv qida məhsulunun müayinəsi nəticəsində uyğunsuzluq aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, sözügedən məhsullarda B1 vitaminin miqdarının normadan aşağı olduğu aşkarlanıb.
Faktla bağlı qəbul edilmiş müvafiq qərar əsasında məhsul partiyası məhv edilib.
Son xəbərlər
15:01
"Qarabağ" azarkeşlərinə görə cərimələnibFutbol
14:59
Azərbaycanda elektron siqaretlər qadağan olunurMilli Məclis
14:53
Foto
Xocavəndin Sos kəndinə köçürülən 21 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:53
Pakistanlı nazir: "Bankların açılması Azərbaycanla ticarət hesablaşmalarını asanlaşdıracaq"Maliyyə
14:49
Rusiyada 5,0 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıbDigər ölkələr
14:47
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının iki sosial layihəsi beynəlxalq mükafata namizəd göstərilibFərdi
14:43
Azərbaycanda avtomobil istehsalının həcmi açıqlanıbSənaye
14:39
Foto
Bərdə heyvan satışı bazarının fəaliyyəti bərpa edilibSağlamlıq
14:37