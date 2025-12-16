WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Rusiyadan Azərbaycana gətirilən 10 min bioloji aktiv qida məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 16 dekabr, 2025
    • 14:24
    "Nord Star Pharma" MMC-nin Rusiyadan idxal etdiyi 10 min "Qlisin Biokor" B1 və B6 vitaminləri ilə" əmtəə nişanlı bioloji aktiv qida məhsulunun müayinəsi nəticəsində uyğunsuzluq aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sözügedən məhsullarda B1 vitaminin miqdarının normadan aşağı olduğu aşkarlanıb.

    Faktla bağlı qəbul edilmiş müvafiq qərar əsasında məhsul partiyası məhv edilib.

