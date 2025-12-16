Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Заседание Верховной рады Украины, запланированное на 16 декабря, было сорвано из-за блокирования парламентской трибуны.

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, информацию подтвердили в Верховной раде.

    Заседание не удалось начать из-за инцидента с участием депутата Марианны Безуглой. Отмечается, что после исполнения государственного гимна Украины Безуглая без разрешения вышла к трибуне и заняла ее, требуя отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

    Попытки депутата Сергея Таруты и других парламентариев остановить ее привели к словесной перепалке и потасовке.

    Спикер парламента Руслан Стефанчук напомнил о необходимости соблюдения уважения к государственному гимну и работе Верховной рады, потребовав от Безуглой покинуть трибуну. Однако депутат отказалась выполнить требование.

    В результате начало заседания было отложено на 15 минут. Попытка возобновить работу парламента по истечении этого времени также не увенчалась успехом, поскольку Безуглая продолжила блокировать трибуну.

    Ukrayna Ali Radasının bugünkü iclası dava səbəbindən başlamadan təxirə düşüb

