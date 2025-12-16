В Верховной раде Украины произошла потасовка, заседание отложено

Заседание Верховной рады Украины, запланированное на 16 декабря, было сорвано из-за блокирования парламентской трибуны.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, информацию подтвердили в Верховной раде.

Заседание не удалось начать из-за инцидента с участием депутата Марианны Безуглой. Отмечается, что после исполнения государственного гимна Украины Безуглая без разрешения вышла к трибуне и заняла ее, требуя отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Попытки депутата Сергея Таруты и других парламентариев остановить ее привели к словесной перепалке и потасовке.

Спикер парламента Руслан Стефанчук напомнил о необходимости соблюдения уважения к государственному гимну и работе Верховной рады, потребовав от Безуглой покинуть трибуну. Однако депутат отказалась выполнить требование.

В результате начало заседания было отложено на 15 минут. Попытка возобновить работу парламента по истечении этого времени также не увенчалась успехом, поскольку Безуглая продолжила блокировать трибуну.