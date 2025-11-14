İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Türk Dünyası Auditorlar Şurasının yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunub

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2025
    • 17:00
    Türk Dünyası Auditorlar Şurasının yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunub

    Bakıda Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə Türk Dünyası Auditorlar Şurasının yaradılması istiqamətində ilkin razılıq əldə edilib.

    "Report" bu barədə Auditorlar Palatasına istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, Auditorlar Palatası, Türkiyənin İctimai Nəzarət, Mühasibat və Audit Standartları Təşkilatı (KGK) və Qazaxıstan Auditorlar Palatasının nümayəndə heyətləri arasında işgüzar görüş keçirilib. Görüşün məqsədi audit və mühasibatlıq sahəsində institusional əməkdaşlıq mexanizmlərinin qurulması, auditin keyfiyyətinə nəzarət, ƏL/TM və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə, auditorların sertifikasiyası üzrə birgə fəaliyyət imkanlarının müzakirəsi, eləcə də türkdilli dövlətlərin audit və mühasibatlıq qurumlarının vahid birliyinin yaradılması məsələlərinin dəyərləndirilməsi olub.

    Görüşdə Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov, KGK-nın 2-ci sədri Hayrettin Kurt, sədr müavini Murat Yünlü, şöbə müdiri Mehmet Şirin, Qazaxıstan Auditorlar Palatasının icraçı direktoru Akan Arıstan, eləcə də Azərbaycan Auditorlar Palatasının rəhbər heyəti iştirak edib.

    Tərəflər Türk Dünyası Auditorlar Şurasının təsis olunması üçün işçi qrupunun yaradılması, həmçinin şuranın məqsədlərinin və strukturunun hazırlanması barədə ilkin anlaşma əldə ediblər.

    Azərbaycan Auditorlar Palatası Türkiyə Qazaxıstan audit

    Son xəbərlər

    17:19

    Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:18

    Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaq

    Region
    17:17

    "Zabrat Maşınqayırma Zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıb

    Biznes
    17:15

    ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    17:11

    Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıb

    Milli Məclis
    17:08

    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    17:07

    Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"

    Futbol
    17:02

    Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirir

    İnfrastruktur
    17:00
    Foto

    Türk Dünyası Auditorlar Şurasının yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti