Национальные антидопинговые агентства Азербайджана и Австрии подписали Меморандум

AMADA и Национальное антидопинговое агентство Австрии (NADA) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство Азербайджана, Меморандум подписали исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде и исполнительный директор NADA Михаэль Сепич.

Меморандум о взаимопонимании определяет области сотрудничества в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и международными стандартами. Эти области включают управление результатами, антидопинговое образование и профилактику, тестирование, исследования. В документе особое внимание уделяется обмену экспертизой и передовым опытом, а также оказанию консультационной поддержки по сложным делам.

Азербайджанская делегация также провела ряд встреч в штаб-квартире NADA. Гостям была предоставлена подробная информация в сфере права, образования, науки и тестирования.

Затем делегация AMADA посетила аккредитованную WADA Лабораторию допинг-контроля в Зайберсдорфе. Директор лаборатории профессор Гюнтер Гмайнер рассказал о роли лаборатории в глобальной антидопинговой системе и предоставил информацию о современных научных и аналитических методах, применяемых в допинг-контроле.