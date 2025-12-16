Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Национальные антидопинговые агентства Азербайджана и Австрии подписали Меморандум

    Индивидуальные
    • 16 декабря, 2025
    • 14:44
    Национальные антидопинговые агентства Азербайджана и Австрии подписали Меморандум

    AMADA и Национальное антидопинговое агентство Австрии (NADA) подписали Меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство Азербайджана, Меморандум подписали исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде и исполнительный директор NADA Михаэль Сепич.

    Меморандум о взаимопонимании определяет области сотрудничества в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и международными стандартами. Эти области включают управление результатами, антидопинговое образование и профилактику, тестирование, исследования. В документе особое внимание уделяется обмену экспертизой и передовым опытом, а также оказанию консультационной поддержки по сложным делам.

    Азербайджанская делегация также провела ряд встреч в штаб-квартире NADA. Гостям была предоставлена подробная информация в сфере права, образования, науки и тестирования.

    Затем делегация AMADA посетила аккредитованную WADA Лабораторию допинг-контроля в Зайберсдорфе. Директор лаборатории профессор Гюнтер Гмайнер рассказал о роли лаборатории в глобальной антидопинговой системе и предоставил информацию о современных научных и аналитических методах, применяемых в допинг-контроле.

    AMADA NADA меморандум Тахмина Таги-заде Михаэль Сепич Австрия
    Фото
    Azərbaycan və Avstriyanın Milli Antidopinq Agentlikləri arasında Memorandum imzalanıb

    Лента новостей