Национальные антидопинговые агентства Азербайджана и Австрии подписали Меморандум
- 16 декабря, 2025
- 14:44
AMADA и Национальное антидопинговое агентство Австрии (NADA) подписали Меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство Азербайджана, Меморандум подписали исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде и исполнительный директор NADA Михаэль Сепич.
Меморандум о взаимопонимании определяет области сотрудничества в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и международными стандартами. Эти области включают управление результатами, антидопинговое образование и профилактику, тестирование, исследования. В документе особое внимание уделяется обмену экспертизой и передовым опытом, а также оказанию консультационной поддержки по сложным делам.
Азербайджанская делегация также провела ряд встреч в штаб-квартире NADA. Гостям была предоставлена подробная информация в сфере права, образования, науки и тестирования.
Затем делегация AMADA посетила аккредитованную WADA Лабораторию допинг-контроля в Зайберсдорфе. Директор лаборатории профессор Гюнтер Гмайнер рассказал о роли лаборатории в глобальной антидопинговой системе и предоставил информацию о современных научных и аналитических методах, применяемых в допинг-контроле.