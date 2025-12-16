В Хатаинском районе задержан мужчина, пытавшийся продать 480 коробок пиротехники
- 16 декабря, 2025
- 14:45
В Хатаиском районе Баку мужчина пытался продать крупную партию пиротехники.
Как сообщает Report, сотрудниками полиции задержан 38-летний А. Ибрагимов, у которого обнаружено 480 коробок пиротехники со звуковым эффектом и 290 пиротехнических средств, создающих световые эффекты.
В отношении задержанного составлен протокол и направлен в суд на рассмотрение.
