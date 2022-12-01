Дорожную карту Страхового объединения тюркского мира обсудят в Анталии

“Дорожная карта” и Устав Страхового объединения тюркского мира будут обсуждаться на Международной страховой выставке в Анталии, Турция, в марте следующего года.

“Дорожная карта” и Устав Страхового объединения тюркского мира будут обсуждаться на Международной страховой выставке в Анталии, Турция, в марте следующего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (ASA).

Согласно информации, этот вопрос обсуждался на встрече с председателем Страхового союза Турции (TSB) Атиллой Бенли и исполнительным директором Союза Озгюром Обалы.

ASA и TSB начали сотрудничество с ноября 2020 года.

Страховое объединение тюркского мира основано в мае этого года при участии союзов страховщиков Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.