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Дорожную карту Страхового объединения тюркского мира обсудят в Анталии

Дорожную карту Страхового объединения тюркского мира обсудят в Анталии “Дорожная карта” и Устав Страхового объединения тюркского мира будут обсуждаться на Международной страховой выставке в Анталии, Турция, в марте следующего года.
Финансы
1 декабря 2022 г. 16:34
Дорожную карту Страхового объединения тюркского мира обсудят в Анталии

“Дорожная карта” и Устав Страхового объединения тюркского мира будут обсуждаться на Международной страховой выставке в Анталии, Турция, в марте следующего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (ASA).

Согласно информации, этот вопрос обсуждался на встрече с председателем Страхового союза Турции (TSB) Атиллой Бенли и исполнительным директором Союза Озгюром Обалы.

ASA и TSB начали сотрудничество с ноября 2020 года.

Страховое объединение тюркского мира основано в мае этого года при участии союзов страховщиков Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Dünyası Sığorta Birliyinin “Yol xəritəsi” və Nizamnaməsi hazırlanıb

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