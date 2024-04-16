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Доллар США достиг максимума за пять месяцев против фунта и евро

Доллар США достиг максимума за пять месяцев против фунта и евро Доллар США во вторник достиг 5-месячного максимума против фунта и евро.
Финансы
16 апреля 2024 г. 17:56
Доллар США достиг максимума за пять месяцев против фунта и евро

Доллар США во вторник достиг 5-месячного максимума против фунта и евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, днем ранее вышли более позитивные, чем ожидалось, данные США по розничным продажам, и это обеспечило рост доходности казначейских облигаций.

Тем временем растут опасения вмешательства Токио в валютный рынок, поскольку иена находится на минимуме с 1990 года.

"Американская экономика продолжает расти уверенными темпами, которые превышают долгосрочный тренд, поддерживают рост доходности гособлигаций США и свидетельствуют против снижения процентных ставок ФРС", – сказал директор по корпоративному анализу, валютам и ставкам в Societe Generale Кеннет Брю.

Представленные в понедельник данные США свидетельствовали о росте розничных продаж в марте по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%, тогда как опрошенные Reuters экономисты прогнозировали увеличение на 0,3%. Это повысило уверенность инвесторов в том, что ФРС США не будет спешить со снижением процентных ставок в этом году.

Участники рынка теперь учитывают в котировках 41%-ю вероятность того, что ФРС начнет снижение ставок в июле. До выхода данных эта вероятность оценивалась в 50%, согласно CME FedWatch.

Инвесторы будут ждать намеков на политику ФРС от председателя Джерома Пауэлла, который выступит позднее во вторник – впервые с публикации данных по инфляции на прошлой неделе, которые превзошли ожидания.

Евро поднялся до 1,0626 доллара США, но все еще находится у минимумов от 2 ноября. Евро оказался под давлением после того, как ЕЦБ на прошлой неделе просигнализировал о снижении ставок в июне.

Британский фунт тоже немного вырос и достиг 1,2449 доллара США. Ранее валюта достигла пятимесячного минимума 1,2409, поскольку трейдеры обдумывали данные, согласно которым базовых зарплат в Великобритании оказался минимальным с трехмесячного периода, истекшего в сентябре 2022 года, но все равно остался высоким по историческим меркам.

В результате индекс доллара США на утренних торгах в Европе вырос на 0,04% до 106,23, достигнув максимума со 2 ноября.

Пара доллар/иена торговалась около отметки 154,64, поднявшись до самого высокого уровня за 34 года, вблизи нового сопротивления 155.

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