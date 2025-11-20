Доходы от приватизации госимущества за 10 месяцев выросли почти на 10%
Финансы
- 20 ноября, 2025
- 15:54
Доходы от приватизации государственного имущества в Азербайджане за январь-октябрь этого года составили 118,8 млн манатов, что на 9,8% превышает показатели того же периода прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственной службы по вопросам имущества, в отчетный период проведено 46 аукционов по приватизации госимущества (+7%).
На аукционах проданы акции 7 акционерных обществ (+16,7%), 4 малых государственных предприятий (- 33,3%), один объект незавершенного строительства и 929 транспортных средства (+76,95%).
