    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 20 noyabr, 2025
    • 15:17
    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 10 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə 118,8 milyon manat vəsait daxil olub ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 9,8 % çoxdur.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hesabat dövründə 1 il əvvələ nisbətən 7 % çox - 46 özəlləşdirmə hərracı keçirilib. Hərraclarda 7 səhmdar cəmiyyətinin səhm paketi (16,7 % çox), 4 kiçik dövlət müəssisəsi (33,3 % az), 1 yarımçıq tikili sahəsi (ötən ilin eyni dövründə olmayıb) və 929 nəqliyyat vasitəsi (76,95 % çox) özəlləşdirilib.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti özəlləşdirmə

