Доходы населения Азербайджана выросли почти на 9%
Финансы
- 20 февраля, 2026
- 17:11
В январе этого года номинальные доходы населения Азербайджана составили 6 миллиардов 478,2 миллиона манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, что это на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 8,2% и достиг 631 маната.
