    Доходы населения Азербайджана выросли почти на 9%

    Финансы
    • 20 февраля, 2026
    • 17:11
    Доходы населения Азербайджана выросли почти на 9%

    В январе этого года номинальные доходы населения Азербайджана составили 6 миллиардов 478,2 миллиона манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, что это на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 8,2% и достиг 631 маната.

    денежные доходы населения Азербайджан
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 9 %-ə yaxın artıb
    Nominal income of Azerbaijan's population rises by nearly 9%
