Доходы населения Азербайджана выросли почти на 9%

В январе этого года номинальные доходы населения Азербайджана составили 6 миллиардов 478,2 миллиона манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, что это на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 8,2% и достиг 631 маната.