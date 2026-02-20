İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 9 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 20 fevral, 2026
    • 16:31
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 9 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 6 milyard 478,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,6 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 8,2 % artaraq 631 manata çatıb.

