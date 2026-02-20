Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 9 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 20 fevral, 2026
- 16:31
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 6 milyard 478,2 milyon manat təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,6 % çoxdur.
Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 8,2 % artaraq 631 manata çatıb.
Son xəbərlər
16:43
Keçən il Azərbaycana gələn və ölkədən xaricə gedənlərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
16:42
"Medianın İnkişafı Agentliyi" və "Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi" yenidən təşkil olunurDigər
16:42
Azərbaycanda yeni büdcə təşkilatları yaradılıbMaliyyə
16:41
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin iki qurumu QSC-yə çevrilibİnfrastruktur
16:41
Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 8 %-ə yaxın artıbEnergetika
16:39
Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
16:39
Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
16:37
Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıbDaxili siyasət
16:35