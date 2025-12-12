Доходы населения Азербайджана выросли на 8%

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Финансы
    • 12 декабря, 2025
    • 13:08
    Номинальные доходы населения Азербайджана за январь-ноябрь 2025 года составили 80 млрд 747,2 млн манатов, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Государственный комитет статистики.

    За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 7,7% - до 7 883 манатов.

    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 % artıb
