Доходы населения Азербайджана выросли на 8%

Номинальные доходы населения Азербайджана за январь-ноябрь 2025 года составили 80 млрд 747,2 млн манатов, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Государственный комитет статистики.

За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 7,7% - до 7 883 манатов.