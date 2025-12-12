Доходы населения Азербайджана выросли на 8%
Финансы
- 12 декабря, 2025
- 13:08
Номинальные доходы населения Азербайджана за январь-ноябрь 2025 года составили 80 млрд 747,2 млн манатов, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 7,7% - до 7 883 манатов.
