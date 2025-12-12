WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 % artıb

    Maliyyə
    • 12 dekabr, 2025
    • 13:01
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 % artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 80 milyard 747,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,1 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 7,7 % artaraq 7 883 manata çatıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi əhalinin gəlirləri
