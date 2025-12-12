Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 % artıb
Maliyyə
- 12 dekabr, 2025
- 13:01
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 80 milyard 747,2 milyon manat təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,1 % çoxdur.
Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 7,7 % artaraq 7 883 manata çatıb.
Son xəbərlər
13:21
Ağdərənin Həsənriz kəndinə daha 16 ailə yola salınıbDaxili siyasət
13:16
Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarəti ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
13:13
Video
"Haber Global" Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videomaterial hazırlayıbXarici siyasət
13:12
Azərbaycan 9 ayda Gürcüstana birbaşa investisiyaları iki dəfəyə yaxın artırıbMaliyyə
13:07
Həsənriz sakini: Doğulduğumuz evlərdə indi övladlarımızın sevincli günlərini görəcəyikDaxili siyasət
13:04
Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində nikah və boşanma azalıbDaxili siyasət
13:04
İlin ilk on ayında ölkədə 50 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıbHadisə
13:03
Bu ilin 10 ayında 2 714 əkiz, 81 üçəm doğulubSağlamlıq
13:03