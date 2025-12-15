Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Доходы Азербайджана от ценных бумаг превысили $750 млн

    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 12:28
    Доходы Азербайджана от ценных бумаг превысили $750 млн

    Учреждения, предприятия и организации Азербайджана в январе-сентябре этого года получили доход от рынка ценных бумаг в размере $750 млн, что на 7,45% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге в Центральном банке Азербайджана сообщил директор Департамента статистики учреждения Самир Насиров.

    Он отметил, что инвестиции, которые резиденты Азербайджана ранее вложили в иностранные ценные бумаги, приносят стране значительный процентный доход.

    "Во многих случаях, обсуждая баланс движения капитала и финансов, мы говорим о росте наших активов по портфельным инвестициям. Хотя баланс движения капитала и финансов указывается со знаком минус, в последующие периоды это приносит довольно значительные средства в экономику Азербайджана через баланс первичных доходов. То есть, это процентные доходы. Упомянутый мной доход от портфеля ценных бумаг – это процентные доходы от инвестиций, которые резиденты Азербайджана вложили в портфель ценных бумаг иностранных государств. И они значительно выросли", – отметил представитель ЦБА.

    Кроме того, он сообщил, что в отчетный период дефицит Азербайджана по приобретенным за рубежом ценным бумагам составил 1,4 млрд долларов США.

    Самир Насиров ЦБА иностранные ценные бумаги движение капитала портфель ценных бумаг
    Azərbaycanın idarə, müəssisə və təşkilatlarının 9 ayda qiymətli kağızlar bazarından gəliri açıqlanıb

    Последние новости

    12:45

    Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

    Экология
    12:41

    Профицит баланса туристических услуг Азербайджана за 9 месяцев составил $320 млн

    Финансы
    12:41

    Глава МИД Ирана посетит Москву 17 декабря

    Другие страны
    12:41
    Фото

    В Баку подвели итоги проекта "Национальная пресса 150 — молодежь и медиаграмотность"

    Медиа
    12:31

    Посольство Израиля в Баку опубликовало поздравление по случаю Хануки

    Внешняя политика
    12:28

    Доходы Азербайджана от ценных бумаг превысили $750 млн

    Финансы
    12:22

    ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70

    Финансы
    12:21

    Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 4%

    ИКТ
    12:12

    Минобороны Армении: Обстановка на границе с Азербайджаном спокойная

    В регионе
    Лента новостей