Доходы Азербайджана от ценных бумаг превысили $750 млн

Учреждения, предприятия и организации Азербайджана в январе-сентябре этого года получили доход от рынка ценных бумаг в размере $750 млн, что на 7,45% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом на брифинге в Центральном банке Азербайджана сообщил директор Департамента статистики учреждения Самир Насиров.

Он отметил, что инвестиции, которые резиденты Азербайджана ранее вложили в иностранные ценные бумаги, приносят стране значительный процентный доход.

"Во многих случаях, обсуждая баланс движения капитала и финансов, мы говорим о росте наших активов по портфельным инвестициям. Хотя баланс движения капитала и финансов указывается со знаком минус, в последующие периоды это приносит довольно значительные средства в экономику Азербайджана через баланс первичных доходов. То есть, это процентные доходы. Упомянутый мной доход от портфеля ценных бумаг – это процентные доходы от инвестиций, которые резиденты Азербайджана вложили в портфель ценных бумаг иностранных государств. И они значительно выросли", – отметил представитель ЦБА.

Кроме того, он сообщил, что в отчетный период дефицит Азербайджана по приобретенным за рубежом ценным бумагам составил 1,4 млрд долларов США.