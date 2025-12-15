WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanın idarə, müəssisə və təşkilatlarının 9 ayda qiymətli kağızlar bazarından gəliri açıqlanıb

    Maliyyə
    • 15 dekabr, 2025
    • 11:26
    Azərbaycanın idarə, müəssisə və təşkilatlarının 9 ayda qiymətli kağızlar bazarından gəliri açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandakı idarə, müəssisə və təşkilatlar qiymətli kağızlar bazarından 750 milyon ABŞ dolları gəlir əldə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında keçirilən brifinqdə qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,45 % çoxdur.

    "Bir çox hallarda biz kapital və maliyyə hərəkəti balansını müzakirə edəndə deyirik ki, portfel investisiya üzrə aktivlərimiz artıb. Bu, kapital və maliyyənin hərəkəti balansında mənfi ilə düşsə də, növbəti dövrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına ilkin gəlirlər balansı vasitəsilə kifayət qədər, belə deyək, vəsait gətirir. ​Yəni, bu faiz gəlirləridir. Yəni, qiymətli kağızların portfelindən dediyim gəlir, bu vaxtilə Azərbaycan rezidentlərinin xarici ölkələrin qiymətli kağız portfelinə yatırdığı investisiyanın faiz gəlirləridir. Və bu, kifayət qədər artıb", - deyə AMB rəsmisi qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı qiymətli kağızlar

    Son xəbərlər

    11:39

    Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Şarja şəhərində hazırlıq keçəcəklər

    Fərdi
    11:31

    Vəfa Yaqublu: Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünaslar təbliğ etməlidir

    Din
    11:29

    Bilyardın "Pool" növü üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib

    Fərdi
    11:29

    Həftəsonu xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    11:26

    Azərbaycanın idarə, müəssisə və təşkilatlarının 9 ayda qiymətli kağızlar bazarından gəliri açıqlanıb

    Maliyyə
    11:24

    Azərbaycan noutbuk istehsalını 15 dəfə artırıb

    İKT
    11:21

    Azərbaycanın 9 ayda tədiyyə balansında 1,1 milyard dollar kəsir olub

    Maliyyə
    11:18

    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    11:18

    Bakı və Astana BTC ilə neft tranzitinin iqtisadi parametrlərinin yaxşılaşdırılması üzərində işləyir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti