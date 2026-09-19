Доходы Азербайджана от аренды госимущества вырастут на 20% в 2027г
Финансы
- 19 сентября, 2026
- 11:41
В 2027 году на долю поступлений от сдачи в аренду государственного имущества придется 48 млн манатов доходов государственного бюджета Азербайджана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, это на 20% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год.
Напомним, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 39 млрд 234 млн манатов, а расходы - 42 млрд 400 млн манатов.
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