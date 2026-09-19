Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Доходы Азербайджана от аренды госимущества вырастут на 20% в 2027г

    Финансы
    • 19 сентября, 2026
    • 11:41
    Доходы Азербайджана от аренды госимущества вырастут на 20% в 2027г

    В 2027 году на долю поступлений от сдачи в аренду государственного имущества придется 48 млн манатов доходов государственного бюджета Азербайджана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, это на 20% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год.

    Напомним, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 39 млрд 234 млн манатов, а расходы - 42 млрд 400 млн манатов.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год Министерство финансов Азербайджана
    Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar proqnozu 20 % artırılır

    Последние новости

    13:00

    Три года назад азербайджанская армия начала операцию по восстановлению суверенитета

    Внутренняя политика
    12:48

    Поступления от налога на прибыль в Азербайджане приблизятся к 7 млрд манатов в 2027г

    Финансы
    12:36
    Фото

    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    12:35

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 29° тепла

    Экология
    12:33

    Ираклий Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности Грузии является нашей основной задачей

    В регионе
    12:12
    Фото
    Видео

    В Ханкенди идет подготовка ко Дню города

    Внутренняя политика
    12:09

    В Анкарском университете состоялось открытие барельефа и аудитории Ахмеда Агаоглу

    Внешняя политика
    12:08
    Фото
    Видео

    В Агдере строятся новые ГЭС и цифровая энергетическая инфраструктура

    Энергетика
    11:41

    Доходы Азербайджана от аренды госимущества вырастут на 20% в 2027г

    Финансы
    Лента новостей