Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar proqnozu 20 % artırılır
Maliyyə
- 19 sentyabr, 2026
- 11:24
2027-cu ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 48 milyon manatı dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmaların payına düşəcək.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 20 % çoxdur.
Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 39 milyard 234 milyon manat, xərclərinin isə 42 milyard 400 milyon manat olacağı gözlənilir.
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