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    Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar proqnozu 20 % artırılır

    Maliyyə
    • 19 sentyabr, 2026
    • 11:24
    Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar proqnozu 20 % artırılır

    2027-cu ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 48 milyon manatı dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmaların payına düşəcək.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 20 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 39 milyard 234 milyon manat, xərclərinin isə 42 milyard 400 milyon manat olacağı gözlənilir.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Dövlət əmlakı İcarə daxilolmaları
    Доходы Азербайджана от аренды госимущества вырастут на 20% в 2027г

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