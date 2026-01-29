Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Добыча золота в мире в 2025 году достигла максимума за всю историю наблюдений

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 12:47
    Добыча золота в мире в 2025 году достигла максимума за всю историю наблюдений

    Золотодобывающие компании всего мира в 2025 году добыли 3,67 тыс. тонн золота, что является максимумом за всю историю наблюдений.

    Как передает Report, это следует из данных отчета Всемирного золотого совета (WGC).

    За год она выросла на 0,6%, в результате превысив пик 2018 года, когда в мире было добыто 3,66 тыс. тонн золота. В то же время с помощью переработки было получено еще 1,4 тыс. тонн драгоценного металла, что на 2,9% больше уровня годом ранее. Это стало максимальным показателем с 2012 года.

    Отметим, что в четверг в ходе торгов биржевые цены на золото обновили исторический рекорд, превысив $5 600 за тройскую унцию.

    добыча золота стоимость золота фьючерсы

    Последние новости

    13:33

    Барро: Франция поддержит решения по санкциям в отношении Ирана

    Другие
    13:24

    AmCham предлагает интегрировать госуслуги Азербайджана в мобильные банковские приложения

    ИКТ
    13:12

    AmCham выступает за ведущую роль страховых компаний жизни в системе НПФ в Азербайджане

    Финансы
    13:11

    Каллас: ЕС планирует включить РФ в черный список стран, отмывающих деньги

    Другие страны
    13:07

    Глава МИД Ирана отправится с визитом в Турцию

    Внешняя политика
    13:04

    В Имишли проверяют информацию о применении силы к ученику директором школы

    Наука и образование
    12:55

    Каллас: ЕС обсудит сегодня санкции против Ирана и признание КСИР террористической организацией

    Другие страны
    12:51

    Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

    Другие страны
    12:47

    Добыча золота в мире в 2025 году достигла максимума за всю историю наблюдений

    Финансы
    Лента новостей