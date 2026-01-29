Добыча золота в мире в 2025 году достигла максимума за всю историю наблюдений
- 29 января, 2026
- 12:47
Золотодобывающие компании всего мира в 2025 году добыли 3,67 тыс. тонн золота, что является максимумом за всю историю наблюдений.
Как передает Report, это следует из данных отчета Всемирного золотого совета (WGC).
За год она выросла на 0,6%, в результате превысив пик 2018 года, когда в мире было добыто 3,66 тыс. тонн золота. В то же время с помощью переработки было получено еще 1,4 тыс. тонн драгоценного металла, что на 2,9% больше уровня годом ранее. Это стало максимальным показателем с 2012 года.
Отметим, что в четверг в ходе торгов биржевые цены на золото обновили исторический рекорд, превысив $5 600 за тройскую унцию.
