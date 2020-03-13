​Депутат: У нас есть все возможности для сохранения курса маната

© Report https://report.az/storage/news/57b14024e2ce57aec14107b7c6878320/5953a039-f4d7-4266-ab9e-85c0711fd9f5_292.jpg

Поскольку процессы, протекающие в последние дни на международной арене, находятся в центре внимания общественности страны, возникает необходимость в проведении соответствующих анализов.

Об этом Report заявил депутат Махир Аббасзаде.

"Так, одним из основных вопросов повестки дня является разногласия между странами ОПЕК+ по поводу снижения объемов производства нефти, что привело к резкому снижению цен на нефть на мировом рынке.

На совещании в Кабинете министров была проанализирована текущая ситуация на глобальном энергетическом рынке, рассмотрены его последствия для экономики страны. В ходе обсуждений стало известно, что правительство Азербайджана имеет план превентивных мер по нейтрализации отрицательного влияния на экономику страны негативных экономических тенденций в мировой экономике. Так, разработаны прогнозные сценарии влияния резкого падения нефтяных цен на платежный баланс и при необходимости предусматривается реализация пакета стабилизационных мер", - отметил он.

По его словам, по инициативе президента Ильхама Алиева в связи с минимизацией влияния цен на нефть в Азербайджане были внесены соответствующие поправки в бюджетные правила: "В результате 56,6% доходов госбюджета сформировано за счет ненефтяного сектора, за первые 2 месяца текущего года ненефтяной сектор вырос на 6,7%. Этот темп роста свидетельствует о том, что в текущем году нет проблем с сокращением доходов государственного бюджета от ненефтяного сектора. Так, в государственный бюджет в январе-феврале 2020 года поступило сверх прогнозов 180 млн манатов по линии Министерства налогов, более 70 млн манатов – по линии Государственного таможенного комитета, то есть в целом более 250 млн манатов.

Из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2020 году в бюджет планируется перечислить 11,35 млрд манатов. В связи с этим также не ожидается никаких проблем, поскольку эти средства составляют всего 15% резервов фонда. А это позволяет в течение 7 лет перечислять в бюджет средства в этом же объеме, даже если у учреждения не будет доходов. Это еще раз доказывает, что независимо от уровня цены на нефть, трансферты в бюджет будут".

Он также отметил, что на фоне негативных экономических тенденций, происходящих в мире, экономика страны не только демонстрирует устойчивость, но и развивается, и в результате расширяются ее финансовые возможности: "Сегодня экономика страны более устойчива, чем в период глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2014 году, и, как и в предыдущие годы, в 2020 году продолжается положительная динамика развития. Наглядным доказательством этого является рост ненефтяного ВВП в январе-феврале на 6,7%, а ВВП - на 2,8%".

Махир Аббасзаде: "Не предусматривается отмена ни одного социального проекта".

"В январе 2020 года доходы госбюджета составили 1,8 млрд манатов, а расходы - 1,4 млрд манатов, профицит - 400 млн манатов. В январе-феврале валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли, что, в свою очередь, может компенсировать потери в течение нескольких месяцев, когда цены на нефть будут ниже прогноза. Наши стратегические валютные резервы составляют 52 млрд долларов США, что на 8% превышает ВВП и обеспечивает фискальную устойчивость.

У нас есть все возможности для сохранения курса маната и стабильности на валютном рынке. Принятые на 2020 год расходы госбюджета, в том числе все социальные проекты и обязательства, реализуются в полном объеме и своевременно по намеченному графику, то есть ни один социальный проект не планируется откладывать", - добавил М.Аббасзаде.