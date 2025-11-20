Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Насиров призвал разработать госпрограмму развития приграничных районов Азербайджана

    Финансы
    • 20 ноября, 2025
    • 12:30
    Насиров призвал разработать госпрограмму развития приграничных районов Азербайджана

    В Милли Меджлисе предложили принять государственную программу социально-экономического развития приграничных регионов Азербайджана.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Эльман Насиров на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

    По словам депутата, в настоящее время в Джалилабадском районе остаются без газоснабжения 63 села. Он отметил, что особое внимание необходимо уделить именно приграничным с Ираном населенным пунктам.

    Эльман Насиров предложил в целом разработать и утвердить отдельную государственную программу по социально-экономическому развитию этих территорий.

