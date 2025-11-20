Насиров призвал разработать госпрограмму развития приграничных районов Азербайджана
Финансы
- 20 ноября, 2025
- 12:30
В Милли Меджлисе предложили принять государственную программу социально-экономического развития приграничных регионов Азербайджана.
Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Эльман Насиров на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.
По словам депутата, в настоящее время в Джалилабадском районе остаются без газоснабжения 63 села. Он отметил, что особое внимание необходимо уделить именно приграничным с Ираном населенным пунктам.
Эльман Насиров предложил в целом разработать и утвердить отдельную государственную программу по социально-экономическому развитию этих территорий.
Последние новости
13:04
Парламент Азербайджана принял в I чтении проект госбюджета на 2026 годМилли Меджлис
13:01
Магдалена Гроно: ЕС поддерживает Баку и Еревану на пути к полномасштабному мируВ регионе
12:59
Выплата пенсий по республике завершится завтраСоциальная защита
12:57
От Солнца оторвался гигантский протуберанецЭто интересно
12:50
Астрофизики Азербайджана объявили, когда наступят весна, лето, осень и зима в 2026 годуНаука и образование
12:42
Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус теплаЭкология
12:37
Кая Каллас: Брюссель не знает деталей нового плана США по УкраинеДругие страны
12:36
ЦБА: Разрабатываются новые нормативные требования по борьбе с цифровым мошенничествомФинансы
12:36