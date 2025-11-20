Насиров призвал разработать госпрограмму развития приграничных районов Азербайджана

В Милли Меджлисе предложили принять государственную программу социально-экономического развития приграничных регионов Азербайджана.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Эльман Насиров на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По словам депутата, в настоящее время в Джалилабадском районе остаются без газоснабжения 63 села. Он отметил, что особое внимание необходимо уделить именно приграничным с Ираном населенным пунктам.

Эльман Насиров предложил в целом разработать и утвердить отдельную государственную программу по социально-экономическому развитию этих территорий.