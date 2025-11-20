İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Maliyyə
    • 20 noyabr, 2025
    • 11:58
    Azərbaycanda sərhədyanı rayonlarla bağlı dövlət proqramının qəbul edilməsi təklif olunur

    Azərbaycanın sərhədyanı rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı qəbul edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə deputat Elman Nəsirov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsində çıxış edib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda Cəlilabad rayonunun 63 kəndinin qazlaşdırılmasına ehtiyac var: "Bu rayonun İranla sərhəd kəndlərinə bu sahədə xüsusi diqqət verilməlidir. Bundan başqa, ümumiyyətlə, sərhədyanı rayonların sosial-iqtisadi inkişafı ilə övlət proqramının qəbul edilməsini təklif edirəm. Bu mənada pilot layihə də həyata keçirilə bilər".

    Насиров призвал разработать госпрограмму развития приграничных районов Азербайджана

