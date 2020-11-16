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Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем вдвое

Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем вдвое Сообщает Национальный банк страны
Финансы
16 ноября 2020 г. 12:24
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем вдвое

В октябре этого года из Азербайджана в Грузию были осуществлены денежные переводы на сумму 5,33 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, это следует из отчета Национального банка страны.

По данным ведомства, это в 2,4 раза больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. В прошлом месяце доля Азербайджана в денежных переводах в Грузию составила 2,9%.

В отчетном месяце из Грузии в Азербайджан переведено 1,5 млн долларов, что на 15% больше, чем годом ранее.

В октябре из-за рубежа в Грузию было переведено 181,7 млн долларов (рост на 18,6%), а из Грузии в зарубежные страны - 23,9 млн долларов (рост на 6,3%).

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