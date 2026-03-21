Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились почти на 42%
Финансы
- 21 марта, 2026
- 17:28
В 2025 году денежные переводы физических лиц из Азербайджана в Грузию без учета операций капитального характера составили $26 млн 244 тыс., что на 41,6% меньше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За отчетный период доля денежных переводов, поступивших из Азербайджана в Грузию, в общем объеме денежных переводов снизилась с 8,5% до 5,2%.
В течение года физические лица осуществили денежные переводы из Грузии в Азербайджан на сумму $43 млн 555 тыс., что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
За отчетный период доля денежных переводов, поступивших из Грузии в Азербайджан, в общем объеме денежных переводов выросла с 3,3% до 3,7%.
