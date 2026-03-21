Azərbaycandan Gürcüstana pul köçürmələri 42 %-ə yaxın azalıb
- 21 mart, 2026
- 17:17
2025-ci ildə Azərbaycandan Gürcüstana kapital xarakterli əməliyyatlar nəzərə alınmadan fiziki şəxslərin pul köçürmələri 26 milyon 244 min ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 41,6 % azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycandan Gürcüstana daxil olan pul baratlarıın ümumi pul köçürmələrində payı isə 8,5 %-dən 5,2 %-ə düşüb.
İl ərzində Gürcüstandan Azərbaycana isə fiziki şəxslər 43 milyon 555 min ABŞ dolları pul köçürmələri həyata keçirib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 23,3 % çoxdur.
Hesabat dövründə Gürcüstandan Azərbaycana daxil olan pul baratlarıın ümumi pul köçürmələrində payı isə 3,3 %-dən 3,7 %-ə çatıb.
Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycana xaricdən 1 milyard 176 milyon 992 min ABŞ dolları, Azərbaycandan xaricə isə 505 milyon 139 min pul köçürülüb. Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 8,7 % çox və 4,1 % azdır.