Денежные переводы физлиц из Азербайджана в Италию выросли почти на 30%

В 2025 году денежные переводы физических лиц из Азербайджана в Италию составили 7,754 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 29,25%, или 1,755 млн долларов больше, чем в 2024 году.

По итогам года доля переводов в Италию в общем объеме денежных переводов из Азербайджана увеличилась с 1,1% до 1,5%.

Напомним, что по итогам 2025 года общий объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 505,139 млн долларов (при снижении за год на 4,1%).