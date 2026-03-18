Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Финансы
    • 18 марта, 2026
    • 18:31
    Денежные переводы физлиц из Азербайджана в Италию выросли почти на 30%

    В 2025 году денежные переводы физических лиц из Азербайджана в Италию составили 7,754 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 29,25%, или 1,755 млн долларов больше, чем в 2024 году.

    По итогам года доля переводов в Италию в общем объеме денежных переводов из Азербайджана увеличилась с 1,1% до 1,5%.

    Напомним, что по итогам 2025 года общий объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 505,139 млн долларов (при снижении за год на 4,1%).

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Денежные переводы
    Fiziki şəxslərin Azərbaycandan İtaliyaya pul köçürmələri təxminən 30 % artıb
    Последние новости

    18:51

    Внешняя политика
    18:45

    Другие страны
    18:36

    Другие страны
    18:33

    Другие страны
    18:31

    Финансы
    18:31
    Фото

    Энергетика
    18:22

    Другие страны
    18:04

    Другие страны
    17:55

    Энергетика
    Лента новостей