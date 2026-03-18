Денежные переводы физлиц из Азербайджана в Италию выросли почти на 30%
- 18 марта, 2026
- 18:31
В 2025 году денежные переводы физических лиц из Азербайджана в Италию составили 7,754 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 29,25%, или 1,755 млн долларов больше, чем в 2024 году.
По итогам года доля переводов в Италию в общем объеме денежных переводов из Азербайджана увеличилась с 1,1% до 1,5%.
Напомним, что по итогам 2025 года общий объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 505,139 млн долларов (при снижении за год на 4,1%).
