İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Fiziki şəxslərin Azərbaycandan İtaliyaya pul köçürmələri təxminən 30 % artıb

    Maliyyə
    • 18 mart, 2026
    • 18:55
    Fiziki şəxslərin Azərbaycandan İtaliyaya pul köçürmələri təxminən 30 % artıb

    Fiziki şəxslərin 2025-ci ildə Azərbaycandan İtaliyaya pul köçürmələri 7,754 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 29,25 % və ya 1,755 milyon ABŞ dolları çoxdur.

    İlin yekunlarına əsasən, İtaliyaya pul baratlarının Azərbaycandan ümumi köçürmələrdəki payı 1,1 %-dən 1,5 %-ə çatıb.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin yekunlarına görə, fiziki şəxslərin Azərbaycandan xarici ölkələrə pul köçürmələrinin ümumi həcmi 505,139 milyon ABŞ dolları təşkil edib (il ərzində 4,1 % azalıb).

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Pul köçürmələri
    Денежные переводы физлиц из Азербайджана в Италию выросли почти на 30%

