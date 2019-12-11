Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились

В ноябре из Азербайджана в Грузию было переведено 1,78 млн долларов.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Национальный банк Грузии.

Доля денежных переводов из Азербайджана в соседнюю страну в общем объеме денежных переводов составила 1,18%.

По сравнению с предыдущим годом объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию сократился на 9,41%.

В прошлом месяце в Грузию из зарубежных стран в целом поступил 151 млн долларов, что на 13,3% превышает показатель за прошлый год. Объем денежных переводов из Грузии в зарубежные страны увеличился в годовом сравнении на 11,1% - до 21,9 млн долларов.