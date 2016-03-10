Денежная масса в широком смысле в Азербайджане сократилась на 6%

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Объем денежной массы в широком смысле в Азербайджане на 1 февраля 2016 года составил 19 964,6 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 1 354 млн. манатов или 6,35% меньше показателя на 1 января. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 603,9 млн. манатов или 2,9%.

Сокращение объема денежной массы в широком смысле, несмотря на перевод населением своих сбережений в валютные, объясняется выводом населением вкладов из банков. Иначе рост объема валютных вкладов в манатном эквиваленте в результате девальвации маната должен был оказать положительное воздействие на денежную массу в широком смысле.

Объем манатной денежной массы в широком смысле на 1 февраля 2016 года составил 7 936,5 млн. манатов, что на 676,6 млн. манатов или 7,9% меньше показателя на 1 января. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 8 299,9 млн. манатов или 51,1%. Отметим, что объем манатной денежной массы в широком смысле достиг максимума в ноябре 2014 года и составил 17 525,2 млн. манатов. На сегодняшний день этот показатель ниже исторического максимума на 9 588,7 млн. манатов или 54,7%.