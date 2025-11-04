Денежная база в Азербайджане за октябрь снизилась почти на 1%

Денежная база в Азербайджане по состоянию на 1 ноября 2025 года составила 21 млрд 395,1 млн манатов.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана, это на 0,7 % меньше по сравнению с показателем на 1 октября.

Вместе с тем, денежная база в стране увеличилась на 2,3 % по сравнению с началом года и на 4,5 % за последний год.