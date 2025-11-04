Денежная база в Азербайджане за октябрь снизилась почти на 1%
Финансы
- 04 ноября, 2025
- 11:55
Денежная база в Азербайджане по состоянию на 1 ноября 2025 года составила 21 млрд 395,1 млн манатов.
Как сообщает "Report" со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана, это на 0,7 % меньше по сравнению с показателем на 1 октября.
Вместе с тем, денежная база в стране увеличилась на 2,3 % по сравнению с началом года и на 4,5 % за последний год.
Последние новости
12:37
Сахиль Бабаев: Основной рост налоговых поступлений обеспечен ненефтяным секторомФинансы
12:31
Министр финансов анонсировал меры по оптимизации налоговой нагрузки на бизнесФинансы
12:30
Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%Финансы
12:25
В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗВ регионе
12:24
В Азербайджане задержан организатор фальшивых языковых онлайн-курсовПроисшествия
12:22
Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни КонтиДругие страны
12:21
Сахиль Бабаев: Азербайджан входит в топ-20 стран с низким уровнем госдолга к ВВПФинансы
12:14
В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по каратеИндивидуальные
12:13