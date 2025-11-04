İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanda pul bazası oktyabrda 1 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:48
    Bu il noyabrın 1-nə Azərbaycanda pul bazası 21 milyard 395,1 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,7 % azdır.

    Bununla belə, ölkədə pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 2,3 %, son 1 ildə isə 4,5 % artıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı pul bazası
    Денежная база в Азербайджане за октябрь снизилась почти на 1%

