Azərbaycanda pul bazası oktyabrda 1 %-ə yaxın azalıb
Maliyyə
- 04 noyabr, 2025
- 11:48
Bu il noyabrın 1-nə Azərbaycanda pul bazası 21 milyard 395,1 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,7 % azdır.
Bununla belə, ölkədə pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 2,3 %, son 1 ildə isə 4,5 % artıb.
