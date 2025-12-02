Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Денежная база в Азербайджане выросла более чем на 3% в ноябре

    • 02 декабря, 2025
    • 11:03
    Денежная база в Азербайджане по состоянию на 1 декабря 2025 года составила 22 млрд 128,4 млн манатов.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана, это на 3,4% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.

    Вместе с тем, денежная база в стране увеличилась на 5,8% по сравнению с началом года и на 7,5% за последний год.

