Денежная база в Азербайджане выросла более чем на 3% в ноябре
Финансы
- 02 декабря, 2025
- 11:03
Денежная база в Азербайджане по состоянию на 1 декабря 2025 года составила 22 млрд 128,4 млн манатов.
Как сообщает "Report" со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана, это на 3,4% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.
Вместе с тем, денежная база в стране увеличилась на 5,8% по сравнению с началом года и на 7,5% за последний год.
