Azərbaycanda pul bazası noyabrda 3 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 02 dekabr, 2025
- 10:43
Bu il dekabrın 1-nə Azərbaycanda pul bazası 22 milyard 128,4 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, noyabrın 1-i ilə müqayisədə 3,4 % çoxdur.
Bununla belə, ölkədə pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 5,8 %, son 1 ildə isə 7,5 % artıb.
