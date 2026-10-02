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    Денежная база в Азербайджане выросла более чем на 15%

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 12:21
    Денежная база в Азербайджане выросла более чем на 15%

    Денежная база в Азербайджане на 1 октября этого года составила 24 млрд 817,9 млн манатов, что на 2,4 % больше по сравнению с 1 сентября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Денежная база в стране выросла на 10,4 % по сравнению с началом года и на 15,2 % за минувший год.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Денежная база
    Azərbaycanda pul bazası 15 %-dən çox artıb
    Azerbaijan's monetary base up over 15%
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