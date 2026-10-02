Денежная база в Азербайджане выросла более чем на 15%
Финансы
- 02 октября, 2026
- 12:21
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Денежная база в Азербайджане на 1 октября этого года составила 24 млрд 817,9 млн манатов, что на 2,4 % больше по сравнению с 1 сентября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Денежная база в стране выросла на 10,4 % по сравнению с началом года и на 15,2 % за минувший год.
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