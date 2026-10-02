Денежная база в Азербайджане выросла более чем на 15%

Денежная база в Азербайджане на 1 октября этого года составила 24 млрд 817,9 млн манатов, что на 2,4 % больше по сравнению с 1 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Денежная база в стране выросла на 10,4 % по сравнению с началом года и на 15,2 % за минувший год.