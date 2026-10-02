İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanda pul bazası 15 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 12:00
    Azərbaycanda pul bazası 15 %-dən çox artıb

    Bu il sentyabrın 30-na Azərbaycanda pul bazası 24 milyard 817,9 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, avqustun 31-i ilə müqayisədə 2,4 % çoxdur.

    Ölkədə pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 10,4 %, son 1 ildə isə 15,2 % artıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Pul bazası
    Денежная база в Азербайджане выросла более чем на 15%
    Azerbaijan's monetary base up over 15%
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