Azərbaycanda pul bazası 15 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 02 oktyabr, 2026
- 12:00
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Bu il sentyabrın 30-na Azərbaycanda pul bazası 24 milyard 817,9 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, avqustun 31-i ilə müqayisədə 2,4 % çoxdur.
Ölkədə pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 10,4 %, son 1 ildə isə 15,2 % artıb.
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