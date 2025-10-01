Денежная база в Азербайджане в сентябре выросла на 2%

Денежная база в Азербайджане на сегодня составила 21 млрд 541,2 млн манатов, что на 2% больше по сравнению с 1 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

Денежная база в стране выросла на 3% по сравнению с началом года и на 3,1% за последний год.