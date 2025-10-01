Azərbaycanda pul bazası sentyabrda 2 % artıb
Maliyyə
- 01 oktyabr, 2025
- 15:18
Bu günə Azərbaycanda pul bazası 21 milyard 541,2 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 2 % çoxdur.
Ölkədə pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 3 %, son 1 ildə isə 3,1 % artıb.
