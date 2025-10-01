İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    

    Azərbaycanda pul bazası sentyabrda 2 % artıb

    Maliyyə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:18
    Azərbaycanda pul bazası sentyabrda 2 % artıb

    Bu günə Azərbaycanda pul bazası 21 milyard 541,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 2 % çoxdur.

    Ölkədə pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 3 %, son 1 ildə isə 3,1 % artıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı pul bazası
    Денежная база в Азербайджане в сентябре выросла на 2%

