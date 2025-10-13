Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Делегация ЦБА отправилась с рабочим визитом в ​​США

    Финансы
    • 13 октября, 2025
    • 16:11
    Делегация ЦБА отправилась с рабочим визитом в ​​США

    Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талехом Кязымовым отправилась с рабочим визитом в США для участия в ежегодных заседаниях Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в рамках визита, который продлится до 18 октября, делегация примет участие в заседании избирательной группы ВБ, в которую входит Азербайджан, в мероприятиях с участием министров финансов и управляющих центральных банков стран Кавказа, Ближнего Востока и Центральной Азии, а также проведет встречи с руководством Всемирного банка и МВФ.

    В ходе визита делегация также проведет двусторонние встречи и взаимные обсуждения с руководителями ряда зарубежных центробанков и финансовых организаций.

    На ежегодных встречах руководящие лица, представляющие государственный и частный секторы, международные организации, влиятельные представители гражданского общества и академических кругов проведут дискуссии по глобальным и региональным проблемам.

